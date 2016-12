Une page d'histoire s'écrit au Club de judo de Saint-Georges

Le Club de judo de Saint-Georges a écrit une page d'histoire dernièrement alors que François Kelly a été certifié ceinture marron et que Réjean Thibodeau, un homme de 67 ans et par surcroit ancien judoka dans les années 1970 et qui a fait un retour dernièrement, a également obtenu cette mention.

C'est dans l'émotion que cette remise des grades adultes s'est déroulée le jeudi 22 décembre dernier.

« M. Thibodeau est un homme au grand cœur, qui s’est rapidement joint au groupe d’élèves débutants en judo dans les 50 ans et plus et, grâce à lui, entre autres, le fun a pris dans la place », s’exclame en riant l'entraîneur principal Martin Beaulieu. Malgré certaines limitations physiques importantes, M. Thibodeau a su participer activement aux cours de judo pour nos aînés et s’est fait très présent aux passages de grade des adultes du cours régulier. « Je tiens sincèrement à remercier M. Thibodeau pour sa présence de corps et d’esprit parmi nous, car il est la preuve vivante que, malgré nos limitations physiques ou mentales, il est possible de maintenir une belle qualité de vie tant au niveau personnel que communautaire » poursuit M. Beaulieu.

M. François Kelly, georgien originaire de Murdochville en Gaspésie, a recommencé la pratique du Judo en 2015, au moment où le Club de judo de Saint-Georges ouvrait ses portes. « François est là depuis le début, impliqué avec sa conjointe Nancy Raymond, soit la trésorière du conseil d’administration de Judo Beauce. Il pratique depuis un an et demi de façon disciplinée pour son passage de grade de ceinture marron et, aujourd’hui, cela a porté son fruit. Nous sommes tous très fiers de lui, il est notre 1re ceinture marron », déclare l'entraîneur.

La ceinture marron en judo est d’une grande importance, car elle souligne le passage d’un judoka en apprentissage de tous les éléments de base en judo vers un judoka en maîtrise des mêmes éléments, en plus d’y ajouter souplesse pratique et sagesse. À partir de la ceinture marron, un ou une judoka entame les pas vers le passage de grade de la ceinture noire 1er dan. Il en connait les requis, il les maîtrise, et doit maintenant les répéter, les pratiquer, et les peaufiner.

De plus, Vincent Gilbert, Stéphanie Morissette, Cindy Cyr, Carl Morin-Gendron et Audréanne Larivière ont obtenu leur ceinture jaune alors que William Forest a hérité de la ceinture orange et Simon Thériault de celle de couleur verte.