Le Cool FM et l'Assurancia tiendront leur réunion famille annuelle dans le temps des fêtes

Comme le veut la tradition du temps des fêtes, le Cool FM de Saint-Georges et l'Assurancia de Thetford Mines se réuniront deux fois sur une surface glacée pour s'y disputer les victoires.

Cette plus vieille rivalité naturelle du circuit Godin attire les foules depuis de nombreuses années et offre du jeu de qualité et robuste depuis toujours.

Le Cool FM est sur une vilaine séquence après avoir perdu ses trois dernières rencontres alors que l'Assurancia a pour sa également beaucoup de difficultés à amasser des points au classement général. Les Beaucerons et les Thetfordois se sont déjà affrontés à quatre reprises depuis le début de la saison. Lors de ces quatre premiers duels, le Cool FM a conservé une fiche de deux victoires, un revers en surtemps et un revers en temps régulier. Ça sera donc un duel entre les Francis Charrette, Yannick Tifu et compagnie versus les Jean-Michel Daoust, Simon Gamache et leurs acolytes. Les partisans du Cool FM seront d’ailleurs heureux d’apprendre que le robuste Erick Lizon sera en uniforme ce jeudi soir au Centre sportif Lacroix Dutil.

La première partie se tiendra à Thetford Mines le 27 décembre alors que la seconde sera jouée en sol beauceron le 29 décembre. « On nous a programmé quatre matchs en huit soirs lors du temps des fêtes, du jamais vu en ce qui me concerne en onze ans dans le circuit. On va devoir attaquer ce défi en utilisant toutes nos ressources, car, on sait que pendant les vacances de Noël les disponibilités des joueurs sont plus ardues. On va donc se serrer les coudes et prendre les matchs un par un. La série aller-retour face à l’Assurancia sera assurément un des faits marquants de la saison dans la ligue », conclut l'entraîneur du Cool FM, Dean Lygitsakos.

De plus, l’organisation du Cool FM pourrait franchir un cap important de son histoire au courant de la semaine. En effet, la concession de Saint-Georges compte 498 victoires à ce jour. Il ne manque donc que deux victoires pour atteindre le chiffre magique des 500.