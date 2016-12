Défaite du Cool FM par jeu blanc à Thetford Mines

L’indiscipline a coûté cher au Cool FM de Saint-Georges qui s’est incliné 4-0 contre l’Assurancia lors de sa visite à Thetford Mines.

D’entrée de jeu, Mario Boilard Jr a jeté les gants devant Olivier Croteau alors que la rencontre n’était vieille que deux secondes. Quelques minutes plus tard, l’équipe locale a ouvert la marque par l’entremise de Tommy Tremblay qui a marqué son premier de la campagne. Puis, elle a profité des punitions pénalités décernées à Yannick Tifu sur la même séquence, une pour coup de bâton et une pour inconduite, pour marquer à deux autres reprises, chassant du même coup Pierre-Olivier Pelletier qui a cédé à trois reprises sur cinq tirs. La marque était alors de 3 à 0 pour les Thetfordois.

Un second combat a éclaté au deuxième tiers. Cette fois, Mykel-Joey Lévesque s’est mesuré à Bruno St-Jacques qui a également reçu une pénalité pour avoir été l’instigateur. Thetford a maintenu son avance de trois filets contre zéro.

Finalement, Sébastien Courcelles a complété la marque en inscrivant son deuxième but de la partie à mi-chemin lors du troisième engagement. Un peu plus tard, Tommy Veilleux et Thomas Bellemare se sont échangé des coups de bâtons. En plus d’avoir été punis pour ces gestes, tous deux ont reçu dix minutes d’inconduite, ce qui a mis fin prématurément à leur match.

Le gardien de l’Assurancia a obtenu la première étoile de la rencontre, repoussant les 37 tirs dirigés contre lui. Après être venu en relève à Pelletier, Mathieu Dugas a réalisé 23 arrêts sur 24 lancers.