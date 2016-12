Le Cool FM tentera de prendre sa revanche contre l'Assurancia de Thetford Mines

Le Cool FM tentera de prendre sa revanche contre l'Assurancia ce soir au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges après avoir été blanchi 4 à 0 il y a deux jours à Thetford Mines.

Malgré la défaite, les Beaucerons n'ont pas disputé une mauvaise rencontre. Cependant, quelques erreurs et revirements ont coûté la partie aux hommes de Dean Lygitsakos. C'est donc un nouveau chapitre de cette rivalité qui s'écrira ce soir lors du deuxième match de la série aller-retour du temps des fêtes.

Saint-Georges peut également compter sur le retour au jeu d'Erick Lizon que se dit excité de retrouver ses coéquipiers et ses partisans. De plus, Mykel-Joey Lévesque jouera une deuxième partie dans l'uniforme jaune et noir du Cool FM. Mardi dernier, celui-ci s'était fait remarquer par une solide mise en échec.

Le coup d'envoi aura lieu à 20 h.