L'Assurancia a encore le meilleur sur le Cool FM

Pour un deuxième match de suite, l'Assurancia de Thetford Mines a eu le meilleur sur le Cool FM hier à Saint-Georges, cette fois, par la marque de 5-4 en prolongation.

Moins de 48 heures après s'être incliné 4-0 à Thetford Mines, les hommes de l'entraîneur Dean Lygitsakos n'ont surement pas connu le début de joute souhaité alors que les visiteurs ont pris les devants 2-0 en première période. Le capitaine de l'Assurancia, Sébastien Courcelles a enfilé l'aiguille avant de voir, son coéquipier Pierre-Luc Lessard doublé l'avance, des siens. Saint-Georges a répliqué peut après alors que Francis Charette a fait mouche pour réduire la marque à un filet. Avant la fin de l'engagement, le capitaine du Cool FM, Éric Bertrand a trouvé le moyen de marquer pour niveler la marque.

Au second engagement, Sébastien Courcelles a redonné les devants aux Thetfordois en enfilant son second but de la partie puis Maxime Lecours a redonné une avance de deux buts à la troupe de Bobby Baril en réalisant son cinquième but de la campagne. Carl Lauzon a redonné espoirs aux partisans georgiens en marquant son dixième de la présente campagne. La marque est restée de 4-3 pour l'Assurancia jusqu'en fin de troisième période lorsque Kévin Cloutier a trouvé l'espace en avantage numérique pour déjouer le gardien Jean-Philippe Levasseur. En prolongation, Bruno St-Jacques a donné la victoire à Thetford Mines.

Dans la défaite, Mathieu Dugas a bloqué 37 rondelles.

Un seul combat a éclaté lors de la rencontre alors que le nouveau venu chez le Cool FM, Mykel-Joey Lévesque a démontré ses talents de pugiliste à Kevin Bolduc.

Saint-Georges affrontera Sorel ce soir au domicile des Éperviers.