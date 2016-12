Journée d’initiation dans les stations de ski québécoises

Une journée d’initiation au ski et à la planche à neige aura lieu le vendredi 6 janvier prochain dans plus de 40 stations de ski du Québec, partenaires de l’événement baptisé « Ma première fois », destiné à promouvoir les sports de montagne en hiver.

Les personnes de 9 ans et plus désireuses de s’initier au ski et à la planche à neige auront l’occasion de bénéficier, vendredi prochain, d’une leçon en groupe de 60 minutes au prix réduit de 25$ par personne (équipement compris), et en compagnie d’un moniteur certifié. Proposée dans une quarantaine de stations québécoises et destinée à promouvoir la pratique des sports de glisse à la montagne, cette journée d’initiation permettra aux non-skieurs de découvrir le ski et la planche à neige.

Deux stations participantes dans la région

La région Chaudière-Appalaches compte deux stations de ski participantes au projet : le Massif du Sud et le Club Ski Beauce de Vallée Jonction. Fondée en 1979, l’Association des stations de ski du Québec cherche à défendre les intérêts des différentes stations et à favoriser le développement de la relève. Les enfants de 5 à 8 ans pourront par ailleurs profiter d’une initiation en milieu urbain sur certains sites. Près de 1,4 millions de Québécois pratiquent le ski alpin et la planche à neige.

La réservation à la journée d’initiation doit s’effectuer sur internet au lien suivant. La liste des différentes stations participantes y est consultable.