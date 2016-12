Le Cool FM encaisse une sixième défaite consécutive

Le Cool FM a subi une sixième défaite consécutive, cette fois au compte de 6-3 hier à Sorel-Tracy face aux Éperviers.

La première période n'a pas fait de maître. Les locaux ont amorcé la deuxième période en lion en marquant le premier but de la joute. Anthony Courcelles a déjoué le gardien beauceron Pier-Olivier Pelletier en avantage numérique avant de voir Kévin Cloutier remettre les compteurs à zéro en inscrivant son 15e filet de la présente campagne alors que Saint-Georges évoluait avec un homme en plus. Louis Mandeville a redonné les devants aux Éperviers en supériorité numérique et Vincent Couture a ajouté à l'avance des Sorelois. En début de troisième période, Éric Bertrand a marqué en avantage numérique pour réduire la marque et Kévin Cloutier a enfilé son deuxième but de la rencontre pour ramener le Cool FM dans la partie. Marcho Charpentier s'est donné en spectacle par la suite en inscrivant son 21e but de la saison en plus d'être complice sur les filets de Maxime Ouimet et Samuel Carrier. Le numéro 23 des Éperviers qui a obtenu la première étoile a terminé la partie avec un but et quatre aides.

Pier-Olivier Pelletier a arrêté 29 rondelles lors de la défaite.

La troupe de Dean Lygitsakos jouera son prochain match en sol beauceron le 6 janvier alors que Thetford Mines sera en visite.

Aucun combat n'a éclaté lors du match.