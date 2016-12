Le Cléri Sport Junior AA termine l'année 2016 en beauté

Le Cléri Sport Junior AA a terminé l'année 2016 en beauté en signant un gain de 6-4 hier à Saint-Georges alors que Lotbinière était en visite.

Justin Bélanger a joué un grand match en marquant deux filets en plus de fournir une passe. Vincent Morin a également bien fait en marquant un but de toute beauté pour casser les reins de l'adversaire.

« On a bien joué dans notre zone et notre stratégie à bien fonctionné. Je suis fier de mes joueurs et comme je leur ai dit dans le vestiaire avant le match, on joue du bon hockey dernièrement et on va en surprendre plusieurs en séries éliminatoires. Nous sommes déjà en préparation » affirme l'entraîneur Stéphane Poulin.

Les joueurs et la direction de l'équipe en profitent pour souhaiter à tous une bonne année 2017. Le Cléri Sport invite les Georgiens à son prochain rendez-vous le 7 janvier alors que Lévis sera en visite.