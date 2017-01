LLH : le Komutel affronte le TGC pour amorcer la deuxième moitié de la saison

La Ligue locale de hockey (LLH) renouera avec l'action ce vendredi 6 janvier alors que le Komutel affrontera le TGC de Saint-Gédéon sur la Manac du Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges à compter de 20 h 30.

Cette rivalité naturelle du circuit Lageux offre du jeu de qualité et robuste. L’équipe de l’entraîneur-chef Éric-Alexandre Roy présente une fiche de huit victoires en neuf rencontres pour 24 points, bon pour le premier rang du classement.

Tout indique que la lutte sera corsée pour cette première position durant toute la saison. Le TGC a présentement neuf points de retard sur le Komutel, mais possède deux matchs en main. Rappelons également qu'une victoire en temps règlementaire vaut trois points. « On a bien joué et notre stratégie a bien fonctionné jusqu’à maintenant tout au long des rencontres depuis le début de la saison. Nous respectons bien les plans de matchs et l’objectif qui a été fixé en début de saison jusqu’à maintenant. Je suis fier de mes joueurs et comme je leur dis dans le vestiaire avant tous les matchs, on a bien joué en cette première moitié de saison et maintenant, nous sommes en mode préparation pour les séries éliminatoires », affirme l’entraîneur-chef Éric-Alexandre Roy.

Présentement au classement des pointeurs de la LLH, le capitaine du Komutel, Marc-Étienne Giguère est au premier rang avec une récolte de quatre buts et 16 aides en neuf joutes. Il est suivi de son coéquipier Vincent Boutin avec dix buts et neuf passes pour un total de 19 points. William Talbot partage le troisième rang avec 11 points en sept parties avec Lenny Lachance du TGC de Saint-Gédéon.