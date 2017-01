Marie-Michèle Gagnon termine sixième en Croatie

La skieuse de Lac-Etchemin, Marie-Michèle Gagnon, a terminé sixième lors de l'épreuve de slalom de la Coupe du monde de ski alpin qui a été présenté mercredi dernier en Croatie.

L'Etcheminoise a terminé avec un temps de 1 min et 1,31 s.

La sportive a ainsi signé son deuxième top dix en moins d'une semaine alors que le 28 décembre 2016 elle avait conclu en septième position l'épreuve du slalom géant en Autriche.

En entrevue avec Sportcom, Gagnon a affirmé adorer glisser sur la piste de Zagreb en Croatie et être heureuse de son résultat. L'athlète de 27 ans a ajouté avoir remis les compteurs à zéro après un début de saison plus difficile. « J'ai travaillé fort sur mon esprit mental avant, pendant et après les courses », explique-t-elle en soulignant qu'elle est redevenue elle-même.

La skieuse sera de retour en piste la fin de semaine prochaine pour participer au slalom et au slalom géant en Slovénie.