Un début de saison exceptionnel pour les stations de ski beauceronnes

Alors que l’hiver 2015-2016 s’était accompagné du plus bas niveau d’achalandage des 20 dernières années dans les stations de ski québécoises, la saison actuelle s’annonce sous de meilleurs augures, avec une fréquentation exceptionnelle pour le temps des Fêtes, en augmentation de 20% à l’échelle de la province.

« Le centre a ouvert ses pistes à 100% dès le 30 décembre alors qu’en 2016 il avait fallu attendre le mois de mars », nous rappelle-t-on au centre de ski de Saint-Georges, qui a connu un début de saison très prometteur par rapport à l’an dernier. À titre de comparaison, alors qu’une seule piste était ouverte l’année passée le 31 décembre, la seule accessible pendant près de deux semaines, l’accumulation de neige constatée à l’heure actuelle est presque équivalente à l’accumulation totale de neige observée l’année dernière.

Les couloirs de glissade prêts dans les prochains jours

« On est ravi ! Ça fait plusieurs années que ça ne nous était pas arrivé », s’est réjoui le centre, où environ 1000 billets saisonniers ont déjà été vendus. Il ne reste plus qu’à compter sur la vague de froid des prochains jours pour y installer les rebords sécuritaires des couloirs de glissade. Quant aux sentiers de fatbike, aménagés par l’organisme Vélo de montagne Saint-Georges, l’association a déclaré qu’ils étaient accessibles aux randonneurs munis de raquettes. Les sentiers restent malheureusement trop dangereux pour la pratique du fatbike en raison des traces profondes laissées par les marcheurs.

Le meilleur début de saison à Vallée-Jonction depuis 5 ans

Le constat est le même dans la ville de Vallée-Jonction, où le directeur des loisirs Vincent Vachon se réjouit d'une excellente fréquentation au Club ski Beauce : « C’est notre meilleur départ depuis 5 ans, a-t-il déclaré. Tout est de notre côté ! C’est un très bon début de saison. » Le cap des 200 jeunes inscrits y a d’ailleurs été franchi cette année. À l’échelle du Québec, plus de 65 stations étaient ouvertes le 24 décembre dernier, pour seulement 35 au même moment l’année passée. Selon les données transmises par l’Association des stations de ski du Québec, fondée en 1979, plus d'un million de visiteurs s'y sont rendus pendant la période des Fêtes, une première depuis 3 ans. Le ski alpin et la planche à neige sont pratiqués par près de 1,4 million de Québécois.