Le Cool FM reçoit l'Assurancia dans le cadre de la soirée Frédéric Vermette

Le Cool FM recevra l'Assurancia de Thetford Mines ce vendredi 6 janvier au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges dans le cadre de la soirée d'intronisation de Frédéric Vermette au Temple de la renommée de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH).

Lors de ce duel, les Georgiens tenteront de mettre fin à une séquence de six défaites consécutives. Dans cette lignée d'échecs se retrouvent deux défaites face aux Thetfordois. La troupe de Dean Lygitsakos devra faire de son mieux pour vaincre celle de Bobby Baril, et ce, malgré les absences de Nicolas Blanchard et Jonathan Laberge. D'autres joueurs pourraient devoir s'absenter pour des raisons de santé alors que leur cas est étudié chaque jour. Erick Lizon sera cependant de l'alignement.

« Nous n’utiliserons aucune excuse pour justifier notre affreuse séquence. Le fait de jouer trois matchs en quatre soirs a par contre été un facteur en fin de match face aux Éperviers qui eux, étaient très reposés. Toutes les équipes vivent des périodes où les blessures et les absences pèsent lourd. On vit ce type de période actuellement. Toutefois, on a vu des signes encourageants lors de nos deux derniers matchs. On est revenu trois fois de déficits de deux buts et ce genre de caractère démontre que l’on veut s’en sortir. J’ai confiance en notre groupe », mentionne le pilote du Cool FM, Dean Lygitsakos.

Frédéric Vermette au Temple de la renommée

C’est ce vendredi soir au Centre sportif Lacroix Dutil que Frédéric Vermette fera son entrée au Temple de la renommée de la LNAH. Celui qui a joué six saisons avec le Garaga viendra donc rejoindre les grands du circuit Godin, dont son ancien coéquipier Steve Gosselin.

Membre du Club des 500 points depuis le 17 octobre 2003, il aura connu sa meilleure saison en carrière en 2002-03 avec une récolte de 87 points, dont 34 buts. Vermette se dit extrêmement heureux d’être honoré de la sorte lui qui prit sa retraite en 2005-06 avec un grand total de 545 points.