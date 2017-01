Les pistes du Club Rendez-vous de Saint-Georges ouvertes à 100%

Les sentiers de raquettes et pistes de ski de fond du Club Rendez-vous de Saint-Georges sont toutes ouvertes depuis 9h ce matin. L’organisme, partenaire de la ville, est fin prêt pour la saison hivernale, pour laquelle quelques nouveautés sont à souligner.

Fondé en 1973, le Club Rendez-vous de Saint-Georges, organisme à but non-lucratif, a développé au cours des années un réseau d’une vingtaine de kilomètres de ski de fond et de sentiers de raquettes afin de promouvoir la pratique d’activités physiques en hiver. Les membres du club s’étaient mis au travail il y a quelques semaines pour préparer la saison hivernale. Depuis 9h, ce matin, suite à la fin du grattage des pistes effectué hier, 100% des sentiers sont désormais accessibles aux amateurs de sports d’hiver.

Quelques nouveautés au club pour 2017

Parmi les nouveautés au club cette année, le tracé de la piste 6 a été modifié afin d’offrir un défi plus intense aux skieurs expérimentés. La signalisation a été améliorée et les installations de restauration, au comptoir d’accueil, rénovées afin de mieux desservir la clientèle. Le club agit aussi comme relais pour les VTT et offre un service de restauration saisonnier. Enfin, cette année encore, les plus jeunes pourront profiter du programme Jack-Rabbit qui accueille les enfants à partir de 6 ans pour les initier aux différentes techniques de ski.

Plus d’informations sur le site internet du club ou sur sa page Facebook.