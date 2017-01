De Key West à Saint-Georges : 5 000 km pédalés pour la bonne cause par vingt Beaucerons motivés

Pour sa troisième édition, le Grand Défi Desjardins 2017 permettra à seize cyclistes intrépides de parcourir une distance cumulée d’environ 5 000 km du 26 mai au 5 juin, reliant Key West, en Floride, à Saint-Georges. Un challenge qui sort du lot, destiné à promouvoir les saines habitudes de vie.

Pour son édition 2017, le Grand Défi Desjardins a vu les choses en grand. Seize cyclistes répartis dans quatre équipes, bénéficiant chacune d’un encadreur, auront l’occasion de mesurer leurs limites et de les dépasser au cours d’un parcours cumulé de près de 5 000 km entre Key West et Saint-Georges. Le départ est prévu en Floride le 26 mai prochain. Les différents participants se succéderont pendant onze jours pour relier les deux villes et parcourir les trajets prédéfinis attribués à chacune des équipes en fonction de ses compétences physiques. Chacune d’entre elle passera en moyenne 4 à 5h par jour à pédaler. Les courageux sportifs seront attendus en début d’après-midi à l’École des Deux-Rives où près d’un millier d’élèves devraient les accueillir.

145 000$ remis aux écoles de la région pour promouvoir le sport

L’objectif du défi sera de pouvoir remettre aux différentes écoles de la région la somme minimale de 145 000$, dans le but de promouvoir l’activité physique. « Les trois grandes intentions du défi sont la promotion des saines habitudes de vie, une mise en application de ces dernières par un défi cycliste hors du commun et la levée de fonds pour les écoles primaires de la Commission scolaire », a résumé Louis Pinette, encadreur de l’équipe Pomerleau. En communication constante avec le chauffeur et s’assurant d’une bonne gestion du parcours journalier prescrit, chaque équipe sera en effet encadrée par un cycliste supplémentaire, ce qui monte le nombre de cyclistes à un total de vingt.

Le président de la Commission scolaire en selle pour donner l’exemple

Participant inattendu au Grand Défi Desjardins 2017, le président de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, Normand Lessard, ancien enseignant d’éducation physique, a voulu donner de sa personne afin de s’engager lui-même dans cette aventure inédite. « Je souhaite ardemment être une source d’inspiration pour nos élèves afin de développer chez eux le goût du dépassement de soi », a-t-il déclaré pendant la conférence de presse qui s’est tenue jeudi soir à Saint-Georges. Les 7 000 élèves des 35 écoles primaires de la région auront l’occasion de lui rendre hommage en s’impliquant à leur tour aux Cubes énergies du Grand défi Pierre Lavoie en mai prochain.

« Ça prend tout un village pour élever un enfant »

C’est par ce proverbe africain que Normand Lessard, président de la Commission scolaire, a voulu illustrer l’importance de l’implication de l’ensemble de la communauté pour accompagner le développement des jeunes. Inspiré par le Grand défi Pierre Lavoie, le défi proposé par les caisses Desjardins de la région en est un bel exemple. Une collecte de fonds sera lancée dans les semaines qui viennent sur le site internet de l’événement ainsi que sur la page Facebook du Grand Défi Desjardins 2017. Pour couvrir les frais d’inscription de 10 000$, les seize cyclistes auront la charge de trouver des commanditaires. Différentes caisses Desjardins de la région se sont engagées à couvrir les dépenses reliées au défi. Ce dernier pourra être suivi sur internet sur le site www.GranddefiDesjardins.com, encore en construction à l’heure actuelle. Une séance de spinning était déjà organisée hier. L’entraînement s’effectuera de manière plus intensive jusqu’au départ de Key West, au mois de mai prochain. De nombreux coups de pédale en perspective !