Le Cool FM reçoit une correction de la part de l'Assurancia lors de la soirée Frédéric Vermette

Le Cool FM a reçu une solide correction de 9-1 de la part de l'Assurancia de Thetford Mines hier au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges devant 1700 spectateurs.

Avant la rencontre, l'ancien joueur de la concession georgienne, Frédéric Vermette, a été honoré par la Ligue nord-américaine de hockey.

Cet hommage n'a pas semblé inspirer les joueurs beaucerons, car ce sont les visiteurs qui se sont inscrits au pointage deux fois plutôt qu'une. Jonathan Roy a marqué suivi de Jean-Michel D'Aoust en avantage numérique. En deuxième période, l'Assurancia a ajouté un but à son avance par l'entremise de Simon Gamache avant de voir Kévin Cloutier marquer ce qui allait s'avérer le seul filet du Cool FM dans cette joute. Nicolas Pard a redonné une priorité de trois buts aux Thetfordois avant la fin du second engagement. En troisième période, l'Assurancia s'est payé la tête de Saint-Georges en inscrivant cinq buts sans réplique. Christophe Losier a marqué, tout comme Jean-Michel D'Aoust deux fois et Simon Gamache deux fois. Gamache et D'Aoust ont d'ailleurs signé un tour du chapeau chacun lors de la partie, ce qui leur a respectivement donné la première et la seconde étoile de la partie.

Mathieu Dugas a bloqué 25 rondelles et accordé sept buts avant de céder sa place à Pier-Olivier Pelletier qui a accordé deux buts sur quatre lancers.

Eric Lizon a lâché les mitaines deux fois avec Thomas Bellemare dans la rencontre. Des inconduites ont été données un peu avant la fin du match à Simon Desmarais et Nicolas Larocque-Marcoux du Cool FM et Guillaume Létourneau et Sébastien Courcelles de l'Assurancia.

Il s'agissait de la septième défaite consécutive du Cool FM.

Les hommes de Dean Lygitsakos retrouveront la patinoire ce soir à Rivière-du-Loup face aux 3L.