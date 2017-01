« Mes plus belles années de hockey ont été disputées à Saint-Georges » — Frédéric Vermette

L'ancien hockeyeur de la concession georgienne dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH), Frédéric Vermette, a été honoré hier par le circuit Godin avant la partie entre le Cool FM et l'Assurancia de Thetford Mines et le principal intéressé s'est dit touché par l'amour que les Beaucerons lui portent encore.

L'ancien numéro 20 a appris avec surprise et bonheur la nouvelle qu'il serait intronisé au Temple de la renommée de la LNAH avant une rencontre du circuit à Saint-Georges. Il se dit fier de voir que ses efforts du passé, qui ont notamment servi à remporter deux Coupes Allan, ont été récompensés. Lors de la soirée, il a reçu une bouteille de vin avec une boîte à son nom et aux couleurs et écritaux de la LNAH. « J'ai trois enfants et j'ai décroché pas mal du hockey sénior et je ne savais pas qu'il y avait un Temple de la renommée dans la LNAH. J'ai été agréablement surpris de la nouvelle lorsque je l'ai apprise il y a environ un mois. Mes enfants n'ont pas vraiment eu la chance de me voir jouer. Pour mon garçon, qui est un grand amateur de hockey, il voulait absolument m'accompagner sur la patinoire car pour lui il s'agissait d'une grande fierté », mentionne Vermette.

Ce dernier, qui est aujourd'hui âgé de 50 ans, avait eu la chance de voir l'aréna il y a quelques temps déjà lors d'un tournoi de hockey de son garçon où il avait expliqué à son enfant comment il avait vécu la frénésie du hockey sénior à Saint-Georges. Frédéric lui a raconté que l'aréna avait été agrandi car l'équipe du Garaga était vraiment populaire et qu'il était dur d'avoir des billets pour voir les matchs car la Beauce représentait un énorme marché de hockey sénior.

Vermette s'est rappelé lors de l'événement à quel point il a aimé ses moments à Saint-Georges. « Nous étions traités comme de vrais professionnels et l'amour des amateurs étaient infini. Encore hier, une femme m'a présenté sa fille qui se nomme Frédérique et elle lui a donné ce nom à cause de moi, qui était à l'époque, son joueur préféré. La Beauce a toujours eu une grande place dans mon coeur et à ce que je vois, j'ai eu une place dans le coeur des gens d'ici aussi. Je voudrais que les gens se souviennent de moi comme un bon coéquipier qui voulait gagner pour ce qui était devenu ma ville », conclut celui qui a récolté plus de 500 points dans la LNAH avec Saint-Georges et Pont-Rouge.