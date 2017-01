Perron-Rousseau marque le filet victorieux en prolongation pour permettre au Komutel de vaincre le TGC

L'homme des grandes occasions, Marc-Antoine Perron-Rousseau, a marqué le but vainqueur en prolongation pour permettre au Komutel de se sauver avec un gain de 4-3 vendredi dernier au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges face au TGC de Saint-Gédéon.

Le TGC a marqué deux fois en première période. Guillaume Pépin a inscrit deux filets, le premier sur un retour de lancer et le second sur une belle passe de son coéquipier Lenny Lachance pour faire 2-0 en faveur du TGC. Le gardien des visiteurs fait bien le travail et bloque les 15 tirs du Komutel dont une échappé de Bobby St-Pierre.

Au deuxième engagement, Saint-Georges revient à la charge avec deux buts pour niveler la marque. Vincent Boutin inscrira son premier but du match avec tir foudroyant dans le haut du filet avant d'inscrire son second de la joute sur une belle passe de Marc-Antoine Perron Rousseau alors qu'il ne restait qu'une minute à faire à la deuxième période.

En troisième période, Vincent Boutin réalisera son tour du chapeau et permettra ainsi aux Georgiens de prendre les devants pour la première fois de la rencontre. Cependant, Mathieu Tanguay ramènera tout le monde à la case départ en fin de troisième en nivelant la marque.

En prolongation, le bon travail du gardien Bobby Poulin a semblé inspirer ses coéquipiers ce qui a permis à Marc-Antoine Perron-Rousseau de marquer en prolongation et permettre aux quelque 400 partisans qui ont assisté au match de célébrer la victoire du Komutel.

Un combat a éclaté lors de la rencontre alors que Mikel Doucet a valsé avec David Lachance.

Saint-Georges sera à East Broughton le vendredi 13 janvier prochain pour y affronter le Pub La Gargouille à compter de 20 h.