Christopher Fortin opte pour les Condors du Cégep Beauce-Appalaches

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont été heureux d'annoncé avoir mis la main sur un des joueurs les plus convoités, soit le joueur de ligne offensive des Patriotes de la polyvalente Bélanger, Christopher Fortin, un colosse de 6 pi 4 po et 260 lbs.

Celui-ci deviendra rapidement l'un des pivots de la reconstruction de la ligne offensive des Condors quatre des cinq partants ont complété leur carrière collégiale lors de la dernière saison.

Les qualités de Christopher Fortin ne se limitent pas à son imposant physique. « Il est très athlétique et il est un meneur dont l’attitude est exemplaire. Il a appris à gagner chez les Patriotes qui ont remporté deux championnats au cours des deux dernières années. Son potentiel de développement physique et tactique est énorme », mentionne l’entraîneur des Condors, Guillaume Blouin.

Le sportif a démontré sa polyvalence durant son passage chez les Patriotes car il a été élu joueur de ligne offensive et recrue de l'année en 2015 chez les juvéniles alors qu'il avait remporté les titres de joueur de ligne offensive et défensive en plus de celui du joueur le plus utile en défensive chez les cadets la saison précédente. Fortin avait de plus hérité du titre du meilleur meneur lors de cette saison.

« Nous entendons mettre à profit, nous aussi, la polyvalence de Christopher. On pourrait s’en servir à l’occasion pour ajouter du poids en défensive. Nous avons aussi l’intention de l’utiliser comme ailier rapproché, un peu comme nous le faisions avec Andy Genois. C’est un joueur d’exception qui fait partie de la nouvelle génération de joueurs de ligne qui ne sont plus de simples lourdauds utilisés pour écraser l’adversaire », ajoute Guillaume Blouin.

Christopher Fortin profitera, chez les Condors, des enseignements de l’entraîneur de la ligne offensive, Jean-François Bossé. « Christopher pourrait atteindre le même niveau que les Jean-Philippe Bérard, Marc-Olivier Perreault, Karl-Éric Poirier, Andy Genois et Julien Leblanc qui ont tous évolué sous ses ordres. La formation en psychologie de Jean-François est profitable pour la préparation mentale de nos joueurs de ligne. Il sait ce qu’il faut faire pour les mener vers le niveau universitaire », conclut le pilote des Condors.

Christopher Fortin est un bon étudiant qui rejoint huit autres anciens de la Polyvalente Bélanger avec les Condors. Lui et ses coéquipiers auront l’occasion d’amener au collégial la culture victorieuse qu’ils ont développée durant leur secondaire avec les Patriotes.