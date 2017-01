Le Cool FM remporte un match de fou à Rivière-du-Loup

Le Cool FM a encore trouvé une façon de gagner à Rivière-du-Loup, stoppant par le fait même sa séquence de sept défaites consécutives en remportant un match de fou par la marque de 10-6 face aux 3L.

Les locaux se sont inscrits au pointage en premier par l'entremise de Jean-Philip Chabot avant de voir Sasha Pokulok trouver le fond du filet en avantage numérique. Nicolas Larocque-Marcoux a par la suite donné les devants au Cool FM. Cependant, Marc-Olivier D'Amour a enfilé l'aiguille en fin de période lors d'un désavantage numérique pour ramener tout le monde à la case départ. Saint-Georges ne perd pas de temps en début de deuxième période en marquant deux fois. Éric Bertrand profite d'un avantage numérique pour inscrire son 12e de la saison puis Benjamin Breault marque son deuxième but de la présente campagne. Sasha Pokulok inscrira par la suite son deuxième but de la rencontre alors que Saint-Georges évoluait avec un homme en plus. Les Louperivois répliqueront avec deux buts avant la fin de la période. Étienne Archambault et Benjamin Lecompte permettront aux 3L d'y croire encore. En troisième période, la troupe beauceronne est en mission et frappe fort rapidement. Yannick Tifu inscrit son 13e filet en 2016-2017 et Sasha Pokulok marque son troisième puis son quatrième but de la partie. Étienne Archambault et Marc-Olivier D'Amour donnent la réplique pour les 3L, mais Saint-Georges revient à la charge pour leur casser les reins alors qu'Éric Bertrand réalise son deuxième but de la partie et que Tommy Veilleux obtient son premier filet en carrière dans la Ligue nord-américaine de hockey.

Sasha Pokulok a obtenu la première étoile avec ses quatre buts alors qu'Éric Bertrand avec ses deux buts et deux aides a hérité de la seconde étoile de la joute. Pier-Olivier Pelletier a pour sa part bloqué 30 rondelles.

Il y a eu deux bagarres dans la partie. Simon Desmarais a dansé avec Sawyer Hannay alors que Mykel-Joey Lévesque s'est battu avec Dave Hamel.

La troupe de Dean Lygitsakos jouera sa prochaine rencontre à Sorel-Tracy le 14 janvier prochain.