Lévis l'emporte 5-2 sur le Cléri Sport Junior AA

Le Cléri Sport Junior AA méritait probablement un meilleur sort hier soir face à Lévis dans un duel où les hommes de Stéphane Poulin ont baissé pavillon 5-2.

Les champions de l'an dernier ont été les premiers à s'inscrire au pointage. La réplique des Georgiens est venue de Justin Bélanger. En deuxième période, Lévis s'est redonné une priorité d'un but avant de voir Félix Villeneuve ramené tout le monde à la case départ. En moitié de troisième période, Lévis reprend les devants. Jacob Veilleux écope d'une mauvaise pénalité ce qui est nuisible au Cléri Sport dans sa tentative de revenir dans la partie. Lévis marquera en fin de joute dans un filet désert avant d'ajouter un dernier but avant la fin de la rencontre.

« C'est dommage, car on méritait ce match. Une mauvaise pénalité d'un vétéran nous a empêchés de terminer sur une meilleure note. La pénalité était inutile et méritée, l'arbitre a fait un bon travail et a pris la bonne décision. Je suis fier de plusieurs joueurs cependant, on a joué un très bon match. Je commence à sentir que la défaite fait mal et c'est bon signe en prévision des séries », conclut l'entraîneur du Cléri Sport, Stéphane Poulin, après le match.