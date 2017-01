Saint-Damien trop fort pour le Giovannina

Le Giovannina de Sainte-Marie a été incapable de soutirer la victoire au Plastique Moore le vendredi 6 janvier dernier à Saint-Damien en s'inclinant par la marque de 7-3.

Saint-Damien s'est inscrit trois fois plus plutôt qu'une lors du premier engagement. Mathias Potvin a lancé le bal avant de voir ses coéquipiers Yannick Côté et Pier-Rick Bissonnette s'inscrire au pointage. Au début de la deuxième période, Raphaël Couture a inscrit les Mariverains au pointage. Peu après, Michaël Gilbert a marqué pour permettre au Giovannina de réduire la marque à un seul but. Cependant, Saint-Damien a ajouté deux autres filets par l'entremise de Charles Dulac-Simard et Ian Chabot. En troisième période, Pier-Hughes Lavallé a continué à creuser l'écart entre Saint-Damien et Sainte-Marie en marquant son premier but de la partie. Mathieu Morissette en a rajouté par la suite. Samuel Landry a marqué vers la fin de la partie le troisième but du Giovannina dans une cause déjà perdue d'avance.

Un seul combat a éclaté lors de la joute alors qu'Anthony Dumont s'est battu avec Pascal Gonthier.

Dans la défaite, Marc-André Huppé a bloqué 33 rondelles sur 37 lancers alors que Charles Couturte a réalisé sept arrêts sur dix lancers.

Sainte-Marie affrontera Montmagny ce vendredi 13 janvier au domicile des hommes de Richard Vachon à compter de 20 h 45.