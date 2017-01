Éric Bertrand participera au match des étoiles de la LHCS

Le capitaine du Cool FM et ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH), Éric Bertrand, participera au match des étoiles de la Ligue de hockey Côte-Sud, soit celle où évolue la formation du Giovannina de Sainte-Marie.

Cette rencontre du match des étoiles, qui en est à sa troisième édition, sera disputée le dimanche 22 janvier à compter de 14 h au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli.

Bertrand a joué dans la LNH avec Montréal, le New Jersey et Atlanta. Il a également évolué dans la Ligue américaine de hockey (LAH) et dans plusieurs circuits européens. Il est le capitaine du Cool FM depuis quelques années déjà. Outre le numéro 22 de l'équipe beauceronne dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH), les amateurs, qui assisteront à la rencontre des étoiles, pourront voir l'ancien gardien de la LNH, Cédrick Desjardins.

Lors de l'événement, il y aura la présentation du traditionnel concours d'habiletés avec le joueur le plus rapide, le lancer le plus puissant et l'épreuve d'échappés.