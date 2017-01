LNAH : Sasha Pokulok reçoit la première étoile de la semaine

Le défenseur du Cool FM, Sasha Pokulok, a été nommé la première étoile grâce à une performance de quatre buts dans la victoire de 10 à 6 de Saint-Georges sur les 3L de Rivière-du-Loup.

Lors de cette rencontre disputée samedi dernier, il a réalisé son premier tour du chapeau dans la Ligue américaine, marquant à deux reprises en avantage numérique. Celui qui a entre autres inscrit le but vainqueur a terminé la partie avec une fiche de plus trois (+3) et dix tirs au filet.

Les deux autres étoiles de la semaine ont été décernées à deux attaquants de l'Assurancia de Thetford Mines. Simon Gamache et Jean-Michel Daoust ont respectivement reçu les deuxième et troisième étoiles hebdomadaires.

Les deux membres de l'Assurancia ont compté à trois reprises dans le gain de leur équipe contre le Cool FM qui s'est conclu par la marque de 9-1. Gamache a également obtenu deux aides tandis que Daoust a ajouté une passe.