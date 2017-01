La deuxième édition d'Objectif 10 sera de retour à Saint-Joseph le 25 février 2017 grâce à la collaboration du 165-T Gym, le notaire Gaston Vachon et la Caisse Desjardins de Beauce-Centre sans oublier bien entendu la Ville de Saint-Joseph.

Cet événement regroupe trois sports, soit la course à pied, la raquette et le ski de fond. Le chiffre 10, représente le nombre de kilomètres au total à parcourir seul, en équipe de deux ou de trois. La course représente une épreuve de trois kilomètres tout comme la raquette alors que le ski de fond est un parcours de quatre kilomètres. Le départ se fait au Parc municipal, soit au 57, rue Martel vers les sentiers de ski de fond et de raquettes situés à l'intersection de la route 173 et la rue Sainte-Christine.

Le maire de la Ville, Michel Cliche, voit Objectif 10 comme un événement rassembleur. « Objectif 10 permettra d’améliorer la qualité de vie des citoyens en leur offrant une occasion de bouger tout en ayant du plaisir. Chacun d’eux, selon son âge et sa forme physique, peut se donner un défi à sa hauteur. De plus, Objectif 10 permettra aux gens d’utiliser et de se familiariser avec nos sentiers de ski de fond et de raquettes. Enfin, nous aimerions permettre aux entreprises ou organismes de réunir leurs employés dans un autre contexte et de s’afficher. Nous comptons donc sur la participation des citoyens, des familles, des entreprises et des organismes pour atteindre un minimum de 100 inscriptions », indique-t-il.

Il n'est pas nécessaire d'être un super athlète pour participer à Objectif 10, il suffit d'avoir le coeur à la bonne place et avoir une bonne volonté de participer à un événement sportif et rassembleur où chacun peut y aller à son rythme.

Pour s’inscrire, il faut se rendre sur le site Internet de la ville, www.vsjb.ca, remplir le formulaire d’inscription en cliquant sur l’onglet « Objectif 10 » à droite et procéder au paiement. Le coût individuel est de 25 $, de 40 $ pour une équipe de deux personnes et 45 $ pour une équipe de trois personnes. Les gens qui s'inscriront avant le 31 janvier 2017 obtiendront un rabais de 20 % ainsi qu’un cadeau à l’effigie de l’événement.