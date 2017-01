Les Lumberjacks dévoilent leur logo et leurs entraîneurs

Le club civil sénior féminin de rugby de Saint-Georges, les Lumberjacks, a dévoilé aujourd'hui son logo et a procédé à l'embauche de ses entraîneurs, Benoît Labrecque et David Larivière, en vue de la première saison du club qui commencera au printemps 2017.

Le logo a été réalisé par Rose-Marie Dion. « Nous voulions une effigie qui représente bien notre nom tout en gardant un petit côté féminin. Nous sommes fières du résultat », raconte Lya Jolicoeur, membre de l'organisation de cette nouvelle équipe sportive dans le paysage beauceron.

Les deux entraîneurs de la formation, qui sont des Beaucerons évoluant pour l'équipe de rugby du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke, se partageront la tâche derrière le banc des Lumberjacks. « Ce sont deux gars de la place qui croient en notre projet et nous nous sentons choyées de compter sur deux excellents sportifs et deux excellentes personnes qui aideront notre groupe de joueuses », explique Mme Jolicoeur.

Un total de 24 joueuses ont déjà été sélectionnées par la formation. Il reste encore six postes disponibles dans l'alignement des Lumberjacks. Lya Jolicoeur explique qu'il serait possible de jouer avec 24 joueuses, cependant comme ce sont des matchs de type 15 contre 15, considérant les blessures, il serait préférable d'avoir 30 joueuses de disponibles.

Les chandails des Lumberjacks et la liste des joueuses seront dévoilés plus tard avant le début de la saison.

Rappelons en terminant qu'une saison comptera dix parties, dont cinq joutes locales. Le club georgien évoluera dans la division développement.