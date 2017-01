Raphaël Lessard fera trois de ses 23 courses en série ARCA

Le jeune prodige de la course automobile, Raphaël Lessrd, fera trois de ses 23 courses en 27 dans la série ARCA, soit l'antichambre des prestigieuses séries Nascar.

Le pilote joselois sera de retour avec Gilliland Racing pour une deuxième saison. Lessard amorcera sa saison 2017 le dimanche 29 janvier prochain alors qu'il sera en piste lors du traditionnel SpeedFest de la série CRA pour une course de 200 tours au Watermelon Capital Speedwat, en Georgie. Contrairement à la dernière saison, et en ligne avec le plan de match établi par son agent Robert Desrosiers, David Gilliland Racing et Toyota TRD, Raphaël ne courra pas dans un seul championnat en 2017, mais bien sans cinq séries différentes, soit dans les séries CRA, CARS, PASS, SSS et ARCA.

Le fait saillant de ce calendrier réside dans l'invitation faite par Toyota à Raphaël, un pilote du programme de développement Toyota, pour qu'il participe à 3 courses ARCA durant l'été. Deux de ces trois courses sont confirmées et il s'agit du Nashville ARCA 200 au Nashville Fairgrounds Speedway, le 8 avril, et du Winchester ARCA 200 au Winchester Speedway, en Indiana, le 6 août. La 3e course ARCA sera annoncée sous peu. Pour ces trois courses, Raphaël fera partie de l'équipe de course Venturini Motorsports, dirigée par l'unique Billy Venturini.

« Je suis très excité pour la saison à venir. J'aurai plusieurs courses de 400 tours sans compter les trois courses ARCA. Ce sera toute une saison et je remercie Gilliland Racing et Toyota pour leur support. J'ai hâte de reprendre le volant avec eux. Merci aussi à Toyota pour l'invitation à participer aux trois courses ARCA. Ce sera tout simplement fantastique », mentionne Raphael Lessard.

Ce dernier sera aux États-Unis la semaine prochaine pour assister au banquet de fin de saison du CARS Tour, le 14 janvier, et en profitera pour visiter les nouvelles installations de David Gilliland à Morrisville, Caroline du Nord, puis pour prendre part à des rencontres préparatoires pour la nouvelle saison.