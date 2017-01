La 32e édition du Tournoi provincial Novice de Saint-Éphrem se tiendra du 22 janvier au 5 février 2017

Un total de 33 équipes provenant de diverses régions du Québec se disputeront dans les classes A, B et C les grands honneurs de la 32e édition du Tournoi provincial Novice de Saint-Éphrem qui se tiendra à l'aréna de la municipalité du 22 janvier au 5 février 2017.

Le tournoi se déroulera sur trois fins de semaine. La première fin de semaine sera réservée au calibre A et C où les finales se tiendront le 29 janvier alors qu'à compter du 2 février, la compétition sera réservée aux équipes de calibre B où les finales se dérouleront le 5 février prochain.

L'entrée est gratuite pour le tournoi et les résultats des joutes seront disponibles sur le site Web de l'événement au www.tournoisstephrem.com.

La réalisation de ce championnat de hockey est possible grâce à la collaboration des comités et organismes de la région sans oublier les commanditaires et l'engagement de nombreux bénévoles. La Fédération des producteurs de lait du Québec offrira des berlingots de lait au chocolat à chacun des joueurs du tournoi encore une fois cette année.