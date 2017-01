Un engouement renouvelé pour l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction

Près de 20 équipes de course ont réservé leur numéro pour la prochaine année de l'Autodrome Chaudière et selon les dires de la nouvelle équipe en place, l'engouement est renouvellé pour l'ovale de Vallée-Jonction.

Équipo a confirmé plusieurs détails en vue de la première saison de la nouvelle classe Nascar Late Model.

Règlementations

Les principaux règlements ont été transmis aux différentes équipes de course. Aucune modification ne devra être faite par les équipiers pour être à niveau sauf l’achat de pneus Hoosier qui auront les mêmes standards que les autres séries LMS. « Nous croyons qu’avec ses derniers ajustements, plusieurs équipes de course seront tentées de venir courir chez nous. On avait comme mission de permettre au plus grand nombre d’équipes de course de partout en Amérique du Nord d’avoir une chance de vivre l’expérience Vallée-Jonction sans devoir faire de changements importants à leur véhicule et c’est ce que l’on a fait », affirme Yves Groleau, directeur des opérations de course.

Bourses et fonds de points 2017

Lors des événements, les 20 premiers pilotes obtiendront une bourse durant la soirée selon leur performance alors qu’un total annuel de plus de 100 000 $ sera remis aux équipes cette saison. De plus, l’équipe de gestion confirme la garantie d’un fond de point minimal de 20 000 $ CAN. Plusieurs possibilités d’augmenter ce fond s’ajoutent selon les performances des pilotes au courant de la saison. Le champion provincial de la Division 1 de la série NASCAR Whelen All Américan Séries pourrait également représenter l’Autodrome Chaudière dans le cadre des remises officielles lors du Gala NASCAR, tenues à Charlotte.

Équipes d’officiels

Yves Groleau assumera le rôle de directeur des opérations des courses et de directeur de course de cette série, Chantal Lamontagne, sera l’inspecteur de cette classe alors que Martin Roy Jr devient le responsable du protocole Nascar. L’ajout de Chantal Lamontagne à titre d’inspecteur de la série NASCAR Late Model est un atout important pour cette classe alors qu’il compte plus de 35 ans d’expérience dans le milieu de la course automobile, ayant été inspecteur ACT à leur tout début, propriétaire d’une piste pendant deux ans et également propriétaire d’équipes de course dans des séries LMS et Pass. Récemment nommé à titre de directeur des opérations des courses pour toutes les classes, Yves Groleau relèvera également le défi de celui de la Nascar Late Model à titre de directeur de course. Il détient une expérience hors du commun dans le monde des courses depuis de nombreuses années et il sera, nous en sommes certains, apporter son apport au développement et à l'amélioration des courses autant pour les pilotes que pour les spectateurs. Martin Roy Jr est connu principalement sur la terre battue alors qu’il a piloté pendant 12 années sur différentes pistes du Québec. Il a été champion « Gros Block » à 4 reprises, l’une des plus importantes classes sur la terre battue à ce moment en plus de terminer à cinq occasions vice-champion. Depuis qu’il s’est retiré en 1994, il a travaillé aux États-Unis pour l’un des plus grands pilotes américains sur terre battue, soit Brett Hearn comme membre d’équipe. Il occupera le poste de responsable du protocole Nascar.

Détails des courses

L’organisation confirme 9 courses pour la saison 2017. Le premier programme aura lieu le 13 mai prochain, alors qu’il s'agit de 75 tours. Lors de la fin de semaine de la confédération, 150 tours sont au programme dans le cadre de la soirée Langis Caron. Finalement, durant le weekend des 25 ans, la Nascar Late Model se produira sur un 250 tours (2 x 125). L’horaire complet est disponible sur le site Internet de l’Autodrome Chaudière.