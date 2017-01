Le Komutel voit sa série de victoires se terminer à cinq

Le Komutel de Saint-Georges a vu sa série de victoires se terminer à cinq alors qu'il s'est avoué vaincu par la marque de 7-2 face au Pub La Gargouille vendredi dernier à East-Broughton.

Les locaux se sont inscrits trois fois plutôt qu'une au pointage en première période. Michaël Rodrigue et Bryan Quirion deux fois en avantage numérique ont marqué pour East Broughton. En deuxième période, East Broughton a ajouté un but à son avance par l'entremise de Jean-François Cimon dans ce qui sera l'unique point inscrit lors de cet engagement. Avec une marque de 4-0 en faveur d'East Broughton, le Komutel a réduit l'écart à deux reprises, soit lorsque Vincent Boutin a réalisé son 14e but de la saison sur une belle passe de Mathieu Domingue suivi du but de Frédérick Rancourt. Cependant, les adversaires ont anéanti les chances de retour du Komutel en marquant trois fois. Dave Cadorette a déjoué le gardien Bobby Poulin, tout comme Michaël Rodrigue et Maxime Jacques.

Bobby Poulin a bloqué 30 rondelles dans la défaite alors que Jean-Philippe St-Hillaire a réalisé 25 arrêts lorsqu'il est venu en relève à Poulin.

Saint-Georges jouera sa prochaine rencontre à East Broughton le samedi 21 janvier prochain.