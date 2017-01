François Fortier marque le but victorieux face à son ancienne équipe et donne la victoire au Cool FM

L'attaquant François Fortier a marqué le filet vainqueur en prolongation face au Blizzard de Trois-Rivières, soit l'équipe qui l'avait échangé quelques jours plus tôt pour ainsi permettre au Cool FM de l'emporter 4-3 hier en Mauricie.

Le premier engagement n'a pas fait de maître alors qu'aucune équipe n'a réussi à s'inscrire au tableau indicateur. En deuxième période, les hommes de Dean Lygitsakos trouvent une façon de déjouer le gardien Marco Cousineau lorsque Sasha Pokulok enfile l'aiguille en avantage numérique. Trois-Rivières a assuré la réplique à deux reprises en avantage numérique par l'entremise de Jonathan Bellemare et Maxime Boisclair. En troisième période, Tommy Veilleux inscrit son deuxième but en carrière dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) et permet ainsi à Saint-Georges de niveler la marque. Sasha Pokulok inscrit par la suite son deuxième but de la rencontre alors que le Cool FM a évolué en supériorité numérique. Nicolas Corbeil ramène tout le monde à la case départ en fin de troisième lorsqu'il a inscrit le troisième but du Blizzard en avantage numérique. Fortier a marqué le but vainqueur en prolongation et le sourire sur son visage en dira long sur sa satisfaction.

Le gain est allé à la fiche du gardien Pier-Olivier Pelletier qui a bloqué 33 rondelles dans la victoire.

Un seul combat a éclaté lors de la rencontre alors que Kéven Dupont a été l'instigateur d'un combat face à Mathieu Guertin.

Le Cool FM a remporté ses trois dernières joutes et reprendra l'action à Jonquière ce vendredi 20 janvier avant d'affronter Laval au Centre sportif Lacroix-Dutil le lendemain dans le cadre de la soirée hommage à Jesse Bélanger.