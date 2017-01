Sainte-Marie remporte ses deux duels face à Montmagny

Le Giovannina de Sainte-Marie a remporté ses deux duels de la fin de semaine face au Décor Mercier de Montmagny.

Tout d'abord, Sainte-Marie a remporté le match du vendredi 13 janvier dernier par la marque de 4-2. Dans cette victoire de la troupe de Richard Vachon, Michaël Gilbert, Christopher Drouin, Anthony Laflamme et Maxime Frenette ont tous marqué un but. La victoire est allée à la fiche de Marc-André Huppé qui a réalisé 27 arrêts. Au point de vue pugilistique, Stéphane Gervais a lâché les gants devant Jonathan Roy.

Dans le match revanche qui a été joué le dimanche 15 janvier dernier à Montmagny, les Mariverains l'ont emporté 6-5. Le Giovannina qui a semblé être en mode séries éliminatoires depuis le premier affrontement face au Décor Mercier a continué son bon travail. Anthony Laflamme a marqué deux buts, dont celui de la victoire, alors que Samuel Landry a ajouté un but et deux aides à sa fiche. Jason Breton pour sa part conclut la joute avec un but et une aide. Charles Couture a arrêté 44 rondelles. Aucun combat n'a eu lieu dans la partie.

Par ailleurs, Samuel Landry qui a réalisé une performance d'un but et quatre aides en deux matchs a été sélectionné la première étoile de la dernière semaine dans la Ligue de hockey Côte-Sud.

Sainte-Marie jouera sa prochaine rencontre le 20 janvier à Saint-Jean-Port-Joli.