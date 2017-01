Le Cléri Sport Junior AA voudra oublier rapidement cette mauvaise fin de semaine

Le Cléri Sport Junior AA voudra assurément oublier rapidement la dernière fin de semaine qui a été atroce avec une défaite de 6-3 face aux Bulls de Saint-Prosper et un revers de 6-2 contre Plessisville.

Vendredi dernier à Saint-Prosper, Saint-Georges a joué un match qui au dire de l'entraîneur Stéphane Poulin « est à oublier ». Après deux périodes, le Cléri Sport tirait de l'arrière 5-1. Au troisième engagement, les Bulls ont ajouté un filet ce qui a semblé fouetter les Georgiens qui ont répliqué avec deux filets. Cependant, il était trop peu trop tard pour revenir dans la rencontre. « Quand tu joues 15 minutes sur soixantaine, c'est difficile de gagner », explique le pilote du Cléri Sport.

Lors de la dernière rencontre disputée dimanche dernier à Plessisville, Saint-Georges a vu l'adversaire prendre les devants 1-0. Le Cléri Sport a travaillé fort et a tenté de revenir dans la joute, mais le gardien adverse a fait un bon travail. En fin de première, les Georgiens ont écopé d'une mauvaise pénalité qui permet au V. Boutin d'ajouter deux filets à son avance. La troupe beauceronne a tenté de revenir cependant une autre mauvaise pénalité en deuxième période a permis aux locaux d'ajouter un autre filet. La rencontre s'est terminée 6-2 en faveur de Plessisville. « Dans l'ensemble on a joué un bon match, mais quand ton premier trio est plus souvent au banc des pénalités que sur la glace, c'est dur de gagner. Tant que des joueurs vont faire passer leur petite personne avant l'équipe, on aura ce genre de résultat », conclut Stéphane Poulin.

Saint-Georges jouera son prochain match le vendredi 20 janvier prochain à Sainte-Marie.