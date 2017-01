Junior Lessard est intronisé au Temple de la renommée athlétique de l'Université du Minnesota Duluth

Le hockeyeur joselois Junior Lessard a été intronisé samedi dernier au Temple de la renommée athlétique de l'Université du Minnesota Duluth.

Il s'agit d'un deuxième honneur pour le Beauceron qui a reçu une plaque honorifique de la part de la municipalité qui a été installée dans l'aréna de Saint-Joseph pour ses accomplissements.

Lessard âgé de 36 ans a été élu à sa première année d'admissibilité à cet honneur qui survient 12 ans après son passage à cette école. « J'ai vécu une fin de semaine incroyable à une université où j'ai toujours été bien traité et un endroit que j'ai toujours adoré », affirme l'ancien numéro 22 des Bulldogs de l'Université du Minnesota Duluth qui a vu son nom être gravé sur le mur des athlètes honorés par l'institution.

L'athlète a été intronisé au Temple lors d'un événement qui s'est tenu dans un hôtel avant d'être présenté à la foule lors d'un match de hockey des Bulldogs. Lessard qui s'est dit surpris de recevoir un pareil hommage dans sa carrière, surtout à un si jeune âge, s'est dit extrêmement flatté de l'accueil qu'il a reçu. « Les gens n'avaient pas tourné la page sur moi et ce rappelaient encore de qui j'étais en tant que joueur, mais également en tant que personne. Les statistiques au hockey sont une chose, mais les commentaires sur ma personnalité et de comment j'abordais les autres a été mentionné à plusieurs reprises et j'ai vraiment été touché de cette belle attention », raconte celui qui a récolté 142 points en 160 rencontres régulières dans la National Collegiate Athletic Association (NCAA).

Le gagnant du trophée Hobey Baker en 2004, remis au meilleur joueur universitaire de l'année dans la NCAA, a vécu un moment spécial en fin de semaine, car son entraîneur de l'époque est encore celui qui est derrière le banc des Bulldogs. « J'ai vu mon entraîneur remporter sa 300e joute en carrière alors qu'il a remporté sa première lorsque j'étais dans l'uniforme de son équipe. Il s'agit d'un beau moment. Je me suis rappelé de ma première saison qui n'avait pas été à la hauteur de mes attentes et comment j'ai travaillé fort pour obtenir ma saison de rêve en 2003-2004 », indique Lessard qui a disputé 27 matchs dans la Ligue nationale de hockey où il a marqué trois buts en plus de fournir une aide.

Aujourd'hui, le sportif évolue avec les Justiciers de Saint-Joseph dans la Ligue de hockey Beauce Bellechasse Frontenac en plus d'être entraîneur à la polyvalente Veilleux à Saint-Joseph ainsi qu'à son école de hockey Évolution. Quand on regarde le portait, à quel point le hockey a été important pour Junior Lessard dans sa vie ? « Le hockey et le sport en général ont été une belle école pour moi, car j'ai appris à gérer mes frustrations, à développer des aptitudes avec les gens, à passer par-dessus des obstacles et à vivre des moments exceptionnels. Le hockey m'a permis de voyager et de devenir, qui je suis aujourd'hui », conclut le joueur qui est professeur d'anglais à la polyvalente Benoît-Vachon.