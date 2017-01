Déjà 125 inscriptions pour l'événement de snocross de la série SCMX Québec à l'Autodrome Chaudière

Déjà 125 coureurs se sont inscrits pour l'événement de snocross de la série SCMX Québec à l'Audrome Chaudière de Vallée-Jonction qui se tiendra le 27 et 28 janvier prochain.

Parmi les pilotes qui ont confirmé leur présence, il y aura le champion du Québec dans la classe Pro, Donovan Asselin et son frère, Dave Asselin, tous deux de l’équipe Asselin Racing Ski-Doo. Chez les femmes, Mégan Brodeur qui figure parmi les meilleures au monde dans la classe pro-women du circuit Isoc sera également présente. Patrick Brodeur, actuellement deuxième au monde dans la classe Vétéran sera aussi sur place.

Quelques pilotes se produiront pour une première fois dans une nouvelle classe dont Jonathan Roberge de Chibougamau de l’équipe KDR Artic Cat sur Pro-Open, Samuel Lavoie quant à lui évolue maintenant en proline et Francis Pelletier passe dans la classe Pro.

Pilote très connu en motocross, Dave Blanchette surnommé, « Crazy », fera ses débuts en snocross sur une KDR Artic Cat.

Ayant des pilotes dans la Beauce au sein de leur équipe de course, l’équipe Team Bégin Villeneuve est très heureuse de se produire pour une première fois sur leur territoire « Nous avons couru à plusieurs endroits, mais ce sera spécial pour nous durant la fin de semaine, car on va le faire devant nos amateurs et commanditaires qui nous encourage depuis longtemps. Ce sera excitant pour notre équipe, car le site est magnifique et nous serons en piste le soir, ce sera magique pour les pilotes » dit Bruno Bégin, coureur de la Beauce dans la classe Vétéran.

Parmi les autres pilotes provenant de la Beauce, notons la présence de Mathieu Bernard de Saint-Éphrem dans la classe 600 sport, Cora Roy, une jeune athlète de 16 ans de Saint-Côme qui se produira dans la classe femme. Évoluant dans la classe transition 8-10, Jacob Bégin, qui est âgé de neuf ans, sera également en piste le samedi alors que son frère Isaak sera le plus jeune pilote de la transition à l'âge que de sept ans.

Les courses

Tenu sur deux jours, l’événement tiendra une première expérience d’une course par élimination HLS Bégin le vendredi soir. Inspirée du Dominator Duluth au Minnesota, cette soirée mettra en piste deux coureurs par course et le plus rapide passera à l’étape suivante jusqu’au couronnement du dernier pilote. Les meilleurs pilotes seront en piste pour cet événement mettant en vedette les classes Pro, Pro-Lite et Sports. Des bourses seront remises aux gagnants en collaboration avec HLS Bégin de Saint-Georges. Le coût est de 10 $ à l’entrée et le départ des courses se fera à compter de 19 h.

Le samedi, tous les coureurs inscrits dans les différentes classes seront en action tout au long de la journée. Les pratiques se feront à compter de 14 h tandis que les qualifications débuteront à 15 h. Les finales auront lieu en début de soirée, soit à partir de 18 h. Les billets pour la journée de samedi sont au coût de 20 $.

Les billets seront disponibles à la porte le jour même de la compétition et sont également en vente chez Équipe Motopro, Garage H-LS Bégin, Appalaches Performance et Services JG Busque 2011 inc.