Un premier tournoi en 2017 intéressant pour les clubs civils de volleyball AAA des Condors de Chaudière-Appalaches

C'est le samedi 14 janvier dernier que quatre des huit clubs civils de volleyball AAA des Condors Chaudière-Appalaches ont disputé leur premier tournoi de 2017. Les équipes féminines U15 performance et U16 ont compétitionnée à Vaudreuil alors que les filles U15 étaient à Longueil. Finalement, l'alignement U16 masculin était en action à Saint-Joseph.

Dans la catégorie U15 féminine performance, les Condors ont offert une performance de 16-25 et 25-14 face aux Griffons de l'Outaouais avant d'offrir un verdict de 9-25 et 25-16 dans leur second match contre l'Impact de CDSL. Dans la troisième joute de la formation, les Beauceronnes ont livré deux manches de 14-25 et 13-25 contre les Macareux de Sept-Îles, une solide formation complète. Cette fiche a relégué les représentantes de Chaudière-Appalaches au quatrième rang de leur groupe. Les filles se sont bien reprises en remportant la demi-finale consolation contre les Griffons de l'Outaouais 13-25, 25-11 et 15-9. L'entraîneur Charles Doyon et son adjointe Stéphanie Bérubé mentionnent le bon esprit qui anime cette équipe. « Les filles aiment jouer ensemble. Il y a eu beaucoup de nervosité tout au long du tournoi, leur côté émotif leur a permis de remporter des manches avec cœur, mais aussi créé de petits creux de vagues. Les enchaînements en cours de jeu ont été difficiles, mais nous sommes convaincus que grâce à leur éthique de travail, les filles progresseront tout au long de la saison », affirme le duo d'entraîneurs.

Les filles U15 ont livré une belle bagarre au Clamik de l'Assomption malgré une défaite de 25-23 et 25-21. Lors de la seconde joute, les Condors ont divisé leurs manches 22-25 et 25-20. Dans les deux derniers matchs, l'équipe a manqué d'énergie et de stabilité perdant alors contre leurs adversaires. Elles ont donc terminé leur tournoi au sixième rang sur huit équipes présentes à ce championnat.

Les garçons U16 ont perdu leur première manche 19-25 puis la seconde 26-24 contre les Géants de Saint-Jean. Par la suite, ils se sont inclinés contre le Samuraï noir du Collège Français et le Drakkar de Saint-Félix. Les Condors ont terminé au quatrième rang de leur groupe où ils ont affronté lors des éliminatoires les Macareux de Sept-Îles. Les représentants de Chaudière-Appalaches se sont inclinés lors de ce duel 26-28 et 21-25 avant de finalement vaincre le Samuraï bleu du Collège Français en trois manches de 25-23. 22-25 et 15-11. « Nous avons une équipe jeune avec beaucoup de potentiel. À ce tournoi, nous ne nous attendions pas vraiment à nous imposer, mais plutôt à nous améliorer tout au long de celui-ci; ce qui a été fait. À l'exception du match contre le Samuraï noir, nos joueurs étaient dans le coup à chaque match. Dans l'ensemble, une belle chimie s'est installée dans l'équipe et nos vétérans ont fait du bon travail pour montrer l'exemple », raconte l'entraîneur de l'équipe, Pierre-Luc Lessard.

Finalement, dans la division U16 féminine, la formation des Condors a timidement commencé son tournoi en s'inclinant en deux manches identiques de 15-25 devant les Griffons de l'Outaouais et l'Impact du Collège Durocher Saint-Lambert en deux manches de 14-25 et 20-25. Les filles ont par la suite divisé leur rencontre devant les Aigles de Jean Eudes 22-25 et 25-22 avant de s'incliner 16-25 et 18-25 contre le Noir et Or de l'école secondaire De Mortagne. L'entraîneur Pierre-Luc Vachon, assisté de Michael Jolin, considère le premier tournoi comme étant toujours une période de rodage et d'adaptation. « Il va falloir fournir un effort collectif plus soutenu et peaufiner de petits détails techniques individuels, mais nous sommes sur la bonne voie », assurent-ils.

Ce sera au tour de l'équipe masculine U18 de participer à son premier tournoi en 2017 le samedi 21 janvier prochain au Patro Roc-Amadour à Québec. L'équipe féminine U18 sera à Montréal alors que les deux équipes U14 féminines seront en action à Joliette.