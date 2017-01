Le Cool FM recevra les Prédateurs de Laval dans le cadre de la soirée hommage à Jesse Bélanger

Le Cool FM recevra ce samedi au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges la visite des Prédateurs de Laval dans le cadre de la soirée hommage au hockeyeur Jesse Bélanger.

Cependant, avant cette soirée qui promet d'être mémorable, les hommes de Dean Lygitsakos, qui compte trois victoires à ses trois dernières sorties, devront se frotter aux Marquis à Jonquière vendredi soir. Les Jonquiérois occupent le premier rang au classement général. Bien évidemment, la troupe de Dean Lygitsakos tentera de poursuivre sur la séquence actuelle, où l’équipe se porte bien. C’est le cas également du gardien Pier-Olivier Pelletier qui a été nommé la première étoile de la dernière semaine dans la Ligue nord-américaine de hockey.

Malgré leur septième position au classement général, la formation lavalloise demeure un adversaire coriace, mais surtout robuste. Les parties entre les deux formations laissent souvent place à énormément d’animosité et d’émotion. Il s’agira déjà du sixième affrontement entre les deux organisations cette saison et le Cool FM a maintenu une fiche de deux victoires, deux revers et un revers en surtemps face aux Prédateurs depuis le début de la campagne.

La rencontre de samedi soir permettra également à l’organisation beauceronne de saluer un des grands hockeyeurs de la région. En fait, le Cool FM procèdera au retrait de son chandail dans les hauteurs du Centre sportif Lacroix-Dutil et honora sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH). C’est dans le cadre du tournoi provincial de hockey Bantam du Centre Hi-Fi Larivière que cette cérémonie se tiendra.

Deux bannières seront donc hissées, une mettant en valeur sa carrière dans la LNH avec le Canadien de Montréal et les Panthers de la Floride, et l’autre honorant ses années dans la LNAH avec la concession de Saint-Georges.

Bélanger a arboré les couleurs de la formation beauceronne de 2008 à 2013, cumulant 342 points, dont 144 buts, en 245 rencontres.