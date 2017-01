L'équipe d'étoiles de la division 2 est composée de six joueurs des Dragons

L'équipe d'étoiles de la division 2 a été dévoilée et un total de six joueurs des Dragons de la polyvalente de Saint-Georges ont été sélectionnés.

D'abord, à l'offensive, le joueur de ligne Dannick Tapp, qui a été employé comme garde a fait des ravages en effectuant des sorties pratiquement dangereuses pour ses adversaires qui étaient de véritables cibles. Sa force physique est impressionnante et son éthique de travail est impeccable.

L'explosif porteur de ballon Nick Roy-Giroux a également été retenu. Le footballeur, qui est doté d'un bon bagarit et d'une grande vitesse, a brisé de nombreux plaqués pour aller chercher les verges supplémentaires qui ont fait la différence lors des matchs de la saison régulière. Il a cumulé 11 touchés cette année.

Marc-Olivier Boucher a été un élément central pour l'offensive des Dragons en 2016. Ses attrapés spectaculaires et sa vitesse exceptionnelle ont fait de lui un joueur à surveiller en tout temps pour les défensives adverses. Il a récolté 800 verges et réalisé sept touchés. Il a également oeuvré comme retourneur sur les unités spéciales. Son éthique de travail irréprochable était également impressionnante.

En défensive, le joueur de ligne Alexandre Boulanger a démontré une attitude de guerrier tout au long de son passage chez les Dragons. Il a toujours été reconnu comme un joueur physique et intense lors de chaque jeu. Il a toujours fait partie des statistiques défensives avec plusieurs plaqués sans oublier sa moyenne d'un sac du quart par joute.

Le secondeur Frédéric Lessard a été dominant cette saison, et ce, même si les blessures lui ont fait rater quelques rencontres. Il a réussi plusieurs matchs d'une dizaine de plaqués, dont plusieurs, pour des pertes de terrain. Son intensité et son physique de 6 pi, 2 po et ses 195 lbs promettent de belles choses pour l'automne prochain alors qu'il était une recrue lors de la saison 2016, lui qui n'est âgé que de 15 ans.

Finalement, le demi défensif Charles Fortier a offert une qualité de jeu impressionnante à sa saison recrue en effectuant plusieurs bons plaqués et en rabattant plusieurs passes. Il a notamment reçu le titre de joueur du match chez les Dragons lors de la finale interrégionale remportée en novembre 2016.

Par ailleurs, les Dragons ont recommencé leurs entraînements physiques il y a quelques semaines, notamment les samedis pour ceux qui souhaitent développer leur agilité et leur vitesse. Les joueurs intéressés peuvent joindre l'entraîneur Carl Dallaire pour se joindre au groupe en composant le 418-228-8964 au poste 4080 ou par courriel au carl.dallaire@csbe.qc.ca.