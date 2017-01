Dugas et Pokulok unissent leurs efforts pour permettre au Cool FM de vaincre les Marquis

Le Cool FM a remporté une victoire de 5-3 hier à Jonquière face aux Marquis dans une rencontre où le gardien Mathieu Dugas et le défenseur Sasha Pokulok se sont signalés.

Le grand Pokulok a marqu.le premier but de la rencontre en désavantage numérique sur des aides de Maxime Lévesque et François Fortier pour faire 1-0 Cool FM. Les Beaucerons ont ajouté un autre filet avant la fin de la première période par l'entremise de Patrick Lapostolle qui a inscrit ainsi son cinquième but de la présente campagne. Le Cool FM a réussi à prendre une avance de 3-0 lorsque Yannick Tifu a fait mouche en début de deuxième période. Tommy Veilleux a ajouté une dizaine de minutes plus tard son troisième but de l'année et a donné une priorité de quatre buts à Saint-Georges. Cependant, Christian Ouellet des Marquis n'a pas dit son dernier mot et il a réalisé pas moins de trois buts pour la troupe de Richard Martel. Éric Bertrand est venu clouer le cercueil de l'adversaire dans un filet désert en fin de troisième période pour assurer la victoire à la troupe beauceronne.

Aucun combat n'a éclaté dans cette partie.

Mathieu Dugas qui a bloqué 26 rondelles a obtenu la deuxième étoile de la rencontre alors que Sasha Pokulok qui a récolté trois points, dont un but, a hérité de la troisième étoile.

Saint-Georges recevra ce soir les Prédateurs de Laval à compter de 20 h au Centre sportif Lacroix-Dutil dans le cadre de la soirée hommage à Jesse Bélanger.