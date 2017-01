Le Giovannina détruit le 95 à Saint-Jean-Port-Joli

Le Giovannina de Sainte-Marie a complètement éclaté le 95 de Saint-Jean-Port-Joli vendredi soir dernier par la marque de 7-1.

Les Mariverains ont inscrit le premier but de la rencontre par l'entremise de Marc-André Nadeau avant de voir Félix-Antoine Chabot ajouté à l'avance du Giovannina. Au début de la deuxième période, Guillaume Blouin a marqué pour le 95 lors d'un avantage numérique, ce qui sera l'unique but de cette formation. Par la suite, Yannick Drouin et Samuel Landry ont trouvé le fond du filet pour Sainte-Marie. Félix-Antoine Chabot a réalisé son deuxième but de la joute peu après et Christopher Drouin a déjoué le cerbère du 95. En troisième période, Yannick Drouin a réalisé son deuxième filet du match pour couronner la victoire du Giovannina.

Un seul combat a éclaté lors de la rencontre alors que Stéphane Gervais a dansé avec André Thibault.

Marc-André Huppé a hérité de la victoire devant le filet en bloquant 35 rondelles.

La troupe de Richard Vachon jouera son prochain match le 28 janvier prochain à Sainte-Marie alors que Saint-Jean-Port-Joli sera en visite.