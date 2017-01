« C'était tout simplement incroyable » — Jesse Bélanger

La Ville de Saint-Georges et l'organisation du Cool FM ont rendu hommage au hockeyeur Jesse Bélanger avant la rencontre opposant le Cool FM aux Prédateurs de Laval samedi soir au Centre sportif Lacroix-Dutil en hissant dans les hauteurs de l'aréna deux bannières illustrant la carrière du sportif.

La fête a commencé avec le dévoilement d'une murale à l'entrée de l'amphithéâtre georgien en l'honneur de l'ancien gagnant de la Coupe Stanley en 1993 avec les Canadiens de Montréal. Cet hommage a particulièrement ému Jesse Bélanger. Par la suite, celui qui a disputé des parties dans la Ligue nationale de hockey (LNH) avec Montréal et la Floride a été accompagné sur la patinoire par sa famille pour recevoir les applaudissements bien nourris des 1826 spectateurs présents.

Plusieurs personnalités qui ont cotoyé Jesse Bélanger étaient sur place pour la soirée dont l'ancien gardien de la LNH et actuel membre des Anciens des Canadiens, Steve Penney, l'ancien coéquipier du Beauceron, Alain Côté et Berthier Bédard.

Ce dernier qui connaît Jesse depuis environ 30 ans, a mentionné dans son allocution que c'est grâce au numéro 26 si les hockeyeurs de la Beauce sont reconnus comme des travaillants et des gagnants par les dépisteurs professionnels. « Il y a des gars sur le banc du Cool FM qui proviennent d'ici et qui ont eu des carrières professionnelles, car Jesse Bélanger leur a ouvert la porte », a-t-il insisté.

Avant que le principal intéressé prenne la parole, le hockeyeur a reçu une toile illustrant sa carrière.

Jesse Bélanger a pour sa part remercié sa famille qui l'a toujours supporté, surtout sa femme Sonia, qui selon ses dires a enduré ses mauvaises humeurs . « J'ai gagné la Coupe Stanley et j'ai réalisé mon rêve de jeune garçon. Cependant, ma plus belle réussite ce sont mes enfants et ma vie avec Sonia », a-t-il dit avec la voie remplie d'émotions avant de voir ses bannières être hissées dans les hauteurs du Centre sportif Lacroix-Dutil.

À la toute fin de la cérémonie Jesse Bélanger a affirmé avoir apprécié la cérémonie qui selon lui représentait bien qui il est. « C'était fait de façon sobre et j'ai apprécié. J'ai vécu beaucoup d'émotions ce soir. C'était tout simplement incroyable », conclut-il avec un sourire radieux.