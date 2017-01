Les prédateurs de Laval gâchent la fête de Jesse Bélanger en l'emportant face au Cool FM

Les Prédateurs de Laval sont venus gâcher la fête de Jesse Bélanger samedi soir au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges devant plus de 1800 spectateurs en signant un gain de 5-2 face au Cool FM de Saint-Georges.

Les Beaucerons ont inscrit le premier but de la rencontre. Probablement inspiré par l'hommage à Jesse Bélanger, Françcois Fortier a marqué alors qu'une seule minute de jeu avait été écoulée au tableau indicateur. En début de deuxième période, Francis Wathier des Prédateurs est sorti du banc des pénalités avant de recevoir une belle passe et a marqué en échappé pour niveler la marque. Par la suite, Éric Laplante a trouvé le fond du filet lors d'une supériorité numérique pour faire taire les partisans de la Beauce et donner l'avance à Laval. Alexandre Imbeault a ajouté à l'avance des Lavallois avant la fin du second engagement. En troisième période, Pierre-Luc O'Brien a donné un dur coup au Cool FM en marquant lors d'un avantage numérique le quatrième filet des visiteurs, mais François Fortier a trouvé une façon de déjouer Alex Bitsakis pour réaliser son second but de la rencontre. Jérémi Janneteau a marqué en fin de partie le cinquième point des Prédateurs pour donner la victoire à ceux-ci.

Un seul combat a éclaté lors de la rencontre alors que Mario Boilard Jr a valsé avec Dany Potvin, un duel qui est allé à l'avantage du joueur des Prédateurs.

Dans la défaite, Pie-Olivier Pelletier a réalisé 24 arrêts sur 29 lancers des visiteurs.

La troupe de Dean Lygitsakos jouera sa prochaine partie le 27 janvier prochain alors que Rivière-du-Loup sera en visite en sol beauceron.