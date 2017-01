Les équipes des Lynx de l'École Jésus-Marie visiteront l'Université du Maine

Tous les joueurs de hockey des Lynx de l'École Jésus-Marie de Beauceville, qui évoluent au sein de la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS), se dirigeront dans le Maine le vendredi 27 janvier prochain où ceux-ci y passeront la fin de semaine.

Lorsque les Beaucerons débarqueront à l'Université du Maine, ils sauteront sur la patinoire avec un entraîneur de l'équipe universitaire. Par la suite, les sportifs visiteront les locaux de l'équipe des Black Bears du Maine. Le lendemain, les joueurs pratiqueront de nouveau, mais cette fois, sur l'ancienne glace de l'Université. Immédiatement après cette pratique, les visiteurs procéderont à une visite du campus.

Les joueurs vivront des émotions lors des deux rencontres de la National Collegiate Athletic Association (NCAA) alors que les Black Bears affronteront l'Université du Massachusetts dans le cadre d'un programme double qui se déroulera le vendredi 27 janvier à 19 h 30 et le samedi 28 janvier à 19 h.

Une organisation locale du Maine a démontré de l'intérêt pour affronter les deux équipes. Les entraîneurs des Lynx connaîtront la réponse définitive à leur arrivée. L'ancien joueur du Cool FM et ancien des Marlies de Toronto dans la Ligue américaine de hockey (LAH), Michel Léveillé, rencontrera les jeunes joueurs des Lynx au plus grand plaisir des entraîneurs Steve Gosselin, Raymond Delarosbil et Keven Mathieu.

Ces derniers ont bien hâte de vivre cette expérience avec les joueurs de leurs équipes et souhaitent que les étudiants-athlètes en ressortent pleinement grandis.