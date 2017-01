Deux nageurs du CNRB ont participé à la Coupe de l’Est 2017 à Québec

Du 20 au 22 janvier s’est tenue, au PEPS de l’Université Laval de Québec, la Coupe de l’Est 2017 de natation, rassemblant plus de 650 nageurs de l’ensemble du pays. Deux membres du Club de natation régional de Beauce s’y sont rendus.

Le Pavillon de l’Éducation physique et des sports de l’Université Laval accueillait, en fin de semaine passée, la Coupe de l’Est de natation, qui rassemblait 663 nageuses et nageurs de plus de 50 clubs de natation du Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve ainsi qu’un club américain.

Ouverte aux athlètes de haut niveau de plus de 16 ans et à quelques sportifs de moins de 16 ans répondant à des standards pré-déterminés, la compétition a été suivie par deux nageurs du Club de natation régional de Beauce de Saint-Georges, Vincent Côté (16 ans) et Émerick Vachon (13 ans). Ce dernier a profité de l'occasion pour parvenir à améliorer deux temps personnels.