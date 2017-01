Hubert Poulin veut saisir sa chance au Défi des Champions 2017

Voir la galerie de photos

Après avoir terminé au second rang lors des Gants Dorés en octobre 2016, le boxeur de Saint-Georges, Hubert Poulin, remontera sur le ring pour le Défi des Champions, qui se tiendra du 3 au 5 février prochain à Montréal, avec une certaine attitude de vengeance pour gagner sa place pour la compétition du Championnat canadien.

« Je veux saisir ma chance et remporter la compétition », affirme-t-il d'entrée de jeu.

L'athlète s'est entraîné rigoureusement sous les ordres de François Duguay du Club de boxe Empire Québec. Il a pu profiter de plusieurs partenaires d'entraînements de qualité tels que Joël Thériault, Éric Martel-Bahoeli et David Whittom pour nommer que ceux-ci, en vue de cet événement.

Dans l'entrevue, celui qu'on surnomme « Bombay », révèle qu'il est inspiré par les performances de son ami et idole, Joël Thériault. « Il a toujours été dans le hockey tout en gardant la boxe amateur de côté et il démontre présentement qu'il est possible d'accomplir nos rêves », conclut le sympathique pugiliste beauceron.