Le Komutel l'emporte 7-4 à East Broughton

Bobby St-Pierre a inscrit deux buts dans une victoire de 7-4 du Komutel de Saint-Georges face au Pub La Gargouille à East Broughton le samedi 21 janvier dernier.

Après seulement deux minutes de joué à l'engagement initial, le capitaine du Komutel de Saint-Georges, Marc-Étienne Giguère a réussi à trouvé une brèche derrière le portier d'East Broughton pour marquer le premier but de son équipe avant de voir l'adversaire répliqué avec trois buts rapides. Patrick Labbé, Ander Frees et Guillaume Vachon ont marqué pour le Pub La Gargouille. Avec une seule minute à faire à la période, Mathieu Domingue a réduit l'écart à un seul filet avant le retrait au vestiaire des deux formations.

Au milieu de la période médiane, Marc-Étienne Giguère a inscrit son deuxième but de la rencontre pour créer l'égalité. Peu après, Dave Lachance a redonné les devants à East Broughton en déjouant le cerbère Jean-Daniel Drouin, qui était venu en relève à Keven Lachance.

Lors de la dernière période de jeu, Bobby St-Pierre a déjoué le gardien Trottier-Rouleau avec un tir dans le haut du filet pour permettre au Komutel de niveler la marque. Ce même St-Pierre a par la suite réalisé ce qui allait devenir le but de la victoire avec un tir foudroyant dans le haut du filet, inscrivant ainsi son deuxième but de la rencontre. Vincent Gagné a inscrit le sixième but du Komutel alors que Maxime Côté a complété dans une cage déserte en fin de période.

Saint-Georges jouera son prochain match ce vendredi à compter de 21 h à Saint-Gédéon. Le lendemain, le Komutel recevra le Pub La Gargouille d'East Broughton sur la glace Canam du Centre sportif Lacroix-Dutil à compter de 20 h 30.