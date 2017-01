Le Cool FM signe l'agent libre Julien Leduc à la date limite des transactions

Le Cool FM de Saint-Georges n'a pas bougé à la date limite des transactions outre la signature mineure de l'agent libre Julien Leduc.

Ce dernier agira comme une police d'assurance en défensive. Leduc est reconnu comme un défenseur droitier fiable défensivement qui possède un bon lancer. Il a évolué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Foreurs de Val-d'Or, les Islanders de Charlottetown, les Tigres de Victoriaville et les Voltigeurs de Drummondville sans oublier son passage dans le Junior AAA avec les Braves de Valleyfield. Le sportif de 22 ans a joué l'an dernier avec l'Université Concordia.

« L’ajout de Julien Leduc nous protège en cas de blessure et il est droitier de surcroit », mentionne le directeur général du Cool FM, Dean Lygitsakos.

Pas de grosse transaction, pas de problème

Malgré de nombreuses discussions dans les dernières heures, le Cool FM a opté pour le statu quo.« Chaque année, tous les yeux sont tournés vers la date limite dans l’espoir que notre club gagne à la loto. Comme tout le monde, on veut améliorer notre sort. Mes expériences m’ont appris que ça se passe rarement tel qu’on l’imagine. La stratégie de notre organisation a toujours été de ne pas attendre pour faire nos mouvements de personnel. On a acquis François Fortier il y a deux semaines et il contribue déjà de façon importante. Aucun attaquant transigé à la date limite a son impact. De plus, Julien Lepage se veut un ajout intéressant à notre défensive lui qui a joué lors de nos six derniers matchs. Cependant, ce qui est encore plus significatif, c’est le retour de nos joueurs blessés. Par exemple, l’ajout d’un Nicolas Blanchard nous servira de dose d’énergie importante », affirme le pilote des Beaucerons.

Ce dernier a confiance en ses joueurs en vue de la fin de campagne et des séries éliminatoires. Saint-Georges est présentement au troisième rang au classement général à seulement deux points du second rang. Depuis le début de la saison, le Cool FM a signé 16 victoires en 30 parties.

« J’adore notre équipe, nos joueurs sont mûrs pour gagner et si j’allais priver un de nos joueurs de se rendre jusqu’au bout de notre projet, il fallait que ce soit une transaction que je ne pouvais pas refuser. C’est avec le groupe que j’ai en place présentement que je veux gagner. On est une famille et on va le prouver », conclut Lygitsakos.