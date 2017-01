Philippe Audet dirigera la nouvelle équipe M12 des Lynx en 2017-2018

L'organisation des Lynx de l'école Jésus-Marie de Beauceville a annoncé qu'une nouvelle équipe M12 verra le jour en 2017-2018 et que celle-ci sera dirigée par l'ancien hockeyeur professionnel Philippe Audet et son adjoint Daniel Laflamme.

Cette décision d'ajouter une formation est venue à la suite du succès des deux clubs de hockey des Lynx.

Philippe Audet, qui a été repêché par les Red Wings de Détroit a joué notamment pour le Cool FM de Saint-Georges dans la Ligue nord-américaine (LNAH). Il compte dans son curriculum vitae quatre rencontres dans la Ligue nationale de hockey et 279 joutes dans la Ligue américaine de hockey sans oublier ses rencontres disputées en Allemagne. Il a récolté 373 points dans la LNAH avec Saint-Georges.

Daniel Laflamme pour sa part a joué des rencontres dans le semi-pro et dans la LNAH avec les formations de Saint-Georges et Sainte-Marie en plus d'être diplômé en kinésiologie.

Finalement, Éric Lessard, un excellent pédagogue, qui est passionné et rigoureux, viendra compléter l'équipe d'entraîneurs qui encadrera les jeunes sportifs.

L'organisation des Lynx a recruté ses nouveaux membres en partageant leur philosophie. La priorité des études sera encore mise de l'avant alors qu'un intervenant en éducation aura comme mandat d'accompagner et d'aides les jeunes athlètes dans leurs études.

Les dates pour le camp d'évaluation des joueurs seront annoncées dans les prochaines semaines.