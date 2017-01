Le Cool FM reçoit les 3L dans le cadre d'une fin de semaine importante

Le Cool FM de Saint-Georges disputera deux joutes en moins de 24 h dans lacre d'une fin de semaine importante qui commencera vendredi soir avec la visite des 3L de Rivière-du-Loup en Beauce.

Saint-Georges a remporté quatre de ses cinq dernières sorties. Les Beaucerons ont connu une mauvaise sortie la fin de semaine dernière face à Laval et ceux-ci voudront assurément se reprendre surtout après le vote de confiance que leur a fait leur directeur général Dean Lygitsakos qui a décidé de garder le statu quo.

Le Cool FM a connu du succès cette saison face aux 3L en signant cinq victoires en autant de matchs. Quoi qu’il en soit, ça ne sera pas une partie de plaisir notamment parce que la troupe louperivoise est l’une des plus robustes du circuit avec les Hamel, Lévesque Chabot et Hannay pour ne nommer que ceux-là. De plus, les 3L devraient pouvoir compter sur les débuts de Samuel Noreau dans leur organisation.

« On affronte une équipe qui vient de greffer deux gros morceaux à leur formation au terme de la date limite des transactions. Ils seront gonflés à bloc. On a la chance de jouer devant nos partisans six jours après notre dernier revers à domicile. On ressent de la pression additionnelle au Centre sportif Lacroix-Dutil, mais on devra trouver une manière de canaliser l’énergie de la foule en énergie positive pour nous. Nous sommes choyés d’avoir un des plus fidèles groupes de partisans de la LNAH et nous devons réapprendre à gagner à domicile », affirme Lygitsakos

Le lendemain, sa troupe jouera à Sorel-Tracy contre les Éperviers, une équipe redoutable offensivement. Ces derniers sont au second rang du classement général de la Ligue nord-américaine de hockey, seulement deux points devant le Cool FM. Lors du dernier affrontement entre les deux organisations il y a deux semaines, les hommes de Dean Lygitsakos avaient eu le dessus sur les Éperviers à Sorel.

« L’opportunité d’affronter la formation que nous pourchassons se présente ce samedi. Ce sont des défis que notre groupe affectionne. Ça sera tout un match », conclut le pilote du club beauceron.