Le Cool FM sort vainqueur d'un duel de gardiens de but

Le Cool FM est sorti vainqueur d’un duel de gardiens de but hier soir au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges alors que l’équipe a triomphé par la marque de 2 à 1 contre les 3L de Rivière-du-Loup.

Après avoir flanché sur un tir de Sylvain Deschatelets à la quatrième minute de jeu de la première période, Mathieu Dugas a frustré ses adversaires, arrêtant les 35 autres tirs reçus, dont 19 au premier tiers. Son vis-à-vis Guillaume Decelles, a pour sa part arrêté les dix lancers du Cool FM lors ce cet engagement.

Les locaux sont revenus en force lors du deuxième engagement. Francis Charette a accepté la longue passe de Jonathan Laberge lors de la cinquième minute et s’est échappé avant de servir une belle feinte à Decelles pour créer l’égalité. Ce dernier a toutefois maintenu l’égalité, bloquant les 14 autres tirs des hommes de Dean Lygitsakos alors que ses coéquipiers n’ont lancé qu’à six reprises lors de la seconde période.

Le dernier engagement a également été l’affaire des gardiens de but, s’échangeant les arrêts-clés. Cependant, alors qu’il ne restait que 31 secondes, Martin Nolet y est allé d’un puissant tir frappé qui a trompé la vigilance du cerbère louperivois, la rondelle déviant sur le poteau avant de finir sa course derrière la ligne des buts, semant la joie parmi les quelque 1 038 spectateurs. Kévin Cloutier et François Fortier ont obtenu les aides sur le jeu.

Mentionnons également que deux combats sont survenus dès les premières secondes de la partie. Brandon Christian s’est d’abord mesuré à Dave Hamel, puis Mario Boilard a jeté les gants devant Jean-Philip Chabot.

Nolet, auteur du but vainqueur, a été nommé la première étoile, la deuxième a été décernée à Dugas, qui a bloqué 35 des 36 tirs, tandis que Decelles a reçu la troisième pour sa performance de 41 arrêts sur 43 lancers.

La prochaine joute du Cool FM aura lieu à 20 h ce soir au Colisée Cardin de Sorel-Tracy. Les Beaucerons tenteront de prendre seuls le deuxième rang du classement, position qu’ils partagent actuellement avec les Éperviers. Rappelons toutefois que ces derniers possèdent deux matchs en mains.