Défaite du Cool FM 6 à 2 contre les Éperviers de Sorel-Tracy

Le Cool FM de Saint-Georges s'est incliné par la marque de 6-2 contre les Éperviers de Sorel-Tracy hier soir au Coliée Cardin.

Ce sont les visiteurs qui se sont inscrits à la marque en premier par le biais de François Fortier en avantage numérique. Carl Lauzon et Jonathan Laberge ont obtenu les passes sur le jeu. Yann Joseph a assuré la riposte moins de minutes plus tard.

Lors de la deuxième période, les locaux ont marqué à trois reprises. Peter-James Corsi, Marco Charpentier et François Ouimet ont permis aux Éperviers de creuser l'écart. En troisième, Francis Charette réduit l'écart à deux buts avec l'aide de Sasha Pokulok et Yannick Tifu lors d'une supériorité numérique. Cependant, Sorel-Tracy a également profité de l'avantage d'un joueur pour ajouter deux autres filets, portant la marque à 6-2.

Aussi, le dernier tiers a donné droit à du jeu robuste. Un premier combat a éclaté à la troisième minute entre Adam Leblanc-Bourque et Mario Boilard. À mi-chemin de l'engagement, Mykel-Joey Lévesque et Ryan-James Hand ont laissé tomber les gants et finalement, la recrue Tommy Veilleux s'est mesuré Maxime Robichaud.

Yann Joseph, de même que Mathieu Dumas se sont démarqués dans la rencontre, le premier amassant un but et deux passes alors que le second a obtenu trois aides. Ces performances leur ont valu respectivement la première et la deuxième étoile. Le gardien Karel St-Laurent a reçu la troisième, réalisant 28 arrêts.